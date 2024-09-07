Дрейпер прокомментировал то, что его трижды вырвало в полуфинале US Open

Британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, что испытывал волнение и тревогу в полуфинале Открытого чемпионата США против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Во втором сете 22-летнего британца несколько раз вырвало на корт, после чего он вызывал физиотерапевта. Встреча завершилась победой Синнера со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

«Очевидно, что это большое событие для меня. Хотя я обычно чувствую себя довольно расслабленным на корте, сегодня я испытывал волнение, нервничал больше, чем обычно. Мне кажется, я довольно тревожный человек. Когда это все накладывается друг на друга, я порой чувствую легкую тошноту на корте, мне становится не очень хорошо во время тяжелых моментов. У меня не было никаких проблем перед матчем, но они просто нарастали по ходу игры», — приводит Mirror слова Дрейпера.

В финале US Open-2024 Синнер сыграет против американца Тэйлора Фритца, который в полуфинале обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1). Решающий матч состоится 8 сентября.