Дрейпер — о Монфисе: «Он шутник и волшебник»

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер рассказал об отношениях с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Он тот, кем я восхищаюсь как игроком. За пределами корта этот парень невероятно милый. Он такой шутник. Он волшебник. Он — человек, способный на все. Огромное ему уважение. Надеюсь, он снова сможет здесь сыграть», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

23-летний британец обыграл 38-летнего француза во втором круге «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 4:6, 6:3, 7:5.

В третьем круге Дрейпер сыграет с бразильцем Жоао Фонсекой.