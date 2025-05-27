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27 мая 2025, 20:32

Пятая ракетка мира Дрейпер вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев

Британец Джек Дрейпер одержал победу в первом круге «Ролан Гаррос».

Пятая ракетка мира обыграл итальянца Маттиа Беллуччи со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 37 минут.

Дрейпер во втором круге сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Маттиа Беллуччи (Италия) — 3:6, 6:1, 6:4, 6:2

Энрике Роша (Португалия, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 7:6 (7:0), 2:6, 7:6 (11:9), 2:6, 6:2

Флавио Коболли (Италия) — Марин Чилич (Хорватия, LL) — 6:2, 6:1, 6:3

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