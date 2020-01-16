Донской вышел в 1/2 финала квалификации Australian Open, Ватутин выбыл

Евгений Донской в четвертьфинальном матче квалификации Australian Open победил бразильца Жоана Менезеша — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа и 45 минут. Далее россиянин встретится с хорватом Виктором Галовичем.

В другой встрече Андрей Ватутин проиграл словаку Андрею Мартину — 3:6, 2:6.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович. В прошлом году в финальном матче он обыграл испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3.