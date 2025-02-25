Донской объяснил, благодаря чему Рублев может выиграть «Большой шлем» в этом году

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением об игре Андрея Рублева.

«Я верю, что Рублев может выиграть «Большой шлем» в этом году. Но кажется, что ему для этого нужно немного больше времени. Потому что как будто у него сейчас идет момент трансформации. Видно, что Рублев пытается психологически и духовно совершенствоваться. А для результата в этом плане нужно время. Потому что даже сам Рублев понимает и говорит, что в чем-то он еще может быть лучше.

Мы с ним недавно виделись в Москве, и я заметил, как он изменился и вырос именно в психологическом плане. Андрей пытается стать более сильным в эмоциональном плане внутри самого себя. Поэтому я прогресс тут у него увидел. Да и сам Андрей говорит, что после той же Австралии он стал лучше себя чувствовать», — приводит слова Донского Legalbet.