Паолини победила Векич в полуфинале Уимблдона
Итальянка Ясмин Паолини победила хорватку Донну Векич в полуфинале Уимблдона — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8).
Матч длился 2 часа 54 минуты. 7-я ракетка мира Паолини сделала за игру 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. У 37-й ракетки мира Векич — 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 из 15 реализованных брейк-пойнтов.
Паолини впервые в карьере вышла в финал травяного «мейджора». Итальянка в этом году проиграла польке Иге Свентек в финале «Ролан Гаррос».
За титул Уимблдонского турнира Паолини сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Донна Векич (Хорватия) — 2:6, 6:4, 7:6 (10:8)