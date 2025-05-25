Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

25 мая, 21:17

Блинкова уступила Векич в трех сетах в первом круге «Ролан Гаррос»

Анна Блинкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пройти во второй круг «Ролан Гаррос».

В первом круге спортсменка уступила Донне Векич из Хорватии в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Матч длился 2 часа и 42 минуты. Векич сделала 8 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. У Блинковой — ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Векич встретится с победителем матча Каролин Гарсия — Бернарда Пера.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия, 18) — Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Анна Блинкова
Донна Векич
Читайте также
В Германии назвали новую стратегию нацбезопасности США «ответом Путину»
Определился состав всех групп чемпионата мира по футболу-2026
«Динамо» поставили оценку «неуд», в «Спартаке» вместо тренера ищут выход. Что произошло после московского дерби
Четыре хоккеиста «Родины-2» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области
Актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников скончался в возрасте 45 лет
В Бенине произошла попытка военного переворота. Что нужно знать
Популярное видео
Круглосуточный спортивный канал
Круглосуточный спортивный канал
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 18-го тура 6 декабря
РПЛ: видео всех голов 18-го тура 6 декабря
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» обыграл «Оренбург»: видео
«Ахмат» обыграл «Оренбург»: видео
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Экс-тренер «Ак Барса» Белов ушел в женский хоккей
Экс-тренер «Ак Барса» Белов ушел в женский хоккей
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» с Хартли скатывается в депрессию?
«Локомотив» с Хартли скатывается в депрессию?
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Никитин наказывает Спронга, сын Кудашова покидает «Динамо»
Никитин наказывает Спронга, сын Кудашова покидает «Динамо»
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Покинет ли Галлан «Шанхай Дрэгонс»?
Покинет ли Галлан «Шанхай Дрэгонс»?
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
РПЛ: видео всех голов 17-го тура 30 ноября
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Venco

    Ну, и кто прав?

    28.05.2025

  • Из Алматы

    У Дианы с Дайаной личный счёт 1:0. Так что психологически Диане легче.

    25.05.2025

  • Venco

    Российских туристок нехило сегодня проредили. Шнайдер отскочила, по традиции проиграв шесть геймов подряд, но видимо следующий матч будет для нее в Париже последним в одиночке. Пусть на паре концентрируется. Там шансов больше.

    25.05.2025

    • Надаль — о своем опыте выступлений на «Ролан Гаррос»: «Это была невероятная история»

    Табличку с отпечатком ноги Надаля установили на главном корте «Ролан Гаррос»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости