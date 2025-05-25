Блинкова уступила Векич в трех сетах в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пройти во второй круг «Ролан Гаррос».

В первом круге спортсменка уступила Донне Векич из Хорватии в трех сетах — 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Матч длился 2 часа и 42 минуты. Векич сделала 8 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 20 брейк-пойнтов. У Блинковой — ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Векич встретится с победителем матча Каролин Гарсия — Бернарда Пера.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия, 18) — Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 6:7 (4:7), 6:1