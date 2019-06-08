Доминик Тим: "Это был эпический матч"

Австрийский теннисист Доминик Тим отметил, что победа над сербом Новаком Джоковичем ему далась очень тяжело. Тим выиграл в полуфинале Roland Garros в пяти сетах, матч прерывался из-за погоды.

– Меня не устроил момент в игре, когда был сделан перерыв, – цитирует Metro Тима. – Условия были очень тяжелыми. Кажется, я никогда не играл в такой ветер. Поэтому в целом согласен с решением прервать матч. Игра получилась эпической. Было много взлетов и падений, плюс эта непогода. Мы уходили, потом возвращались на корт. В какой-то момент мне показалось, что я утрачиваю инициативу. В итоге мы оба имели шансы выиграть, к счастью, в конце я чувствовал себя лучше.

В финале играю с Надалем. Встречаться с ним здесь очень непросто. Я играл хорошо против него в Барселоне, это было шесть недель назад. Постараюсь повторить. Но это будет тяжело. Стараюсь сохранить все положительные моменты, которые остались после игры с Джоковичем.