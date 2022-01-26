Губерниев считает, что теннисист Медведев способен выиграть турнир Australian Open

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4) в 1/4 финала Australian Open.

«Даниил Медведев — один из лучших теннисистов мира. Если человек является таковым, он в состоянии собраться, даже когда проигрывает по сетам 0:1 или 0:2. Ничего в этом удивительного нет. Он прекрасно готов и будет бороться за титул. 4 часа игры — большая нагрузка. Но это турнир «Большого шлема». Конечно, такие затяжные матчи выбивают из колеи, но таковы правила. Медведеву любой оппонент по плечу. Все зависит от физической формы и восстановления. Медведев в состоянии выиграть турнир», — сказал Губерниев «СЭ».

Второй ракетке мира удалось отыграться со счета 0:2. В третьем сете Медведев смог победить на тай-брейке, а затем совершить победный камбэк.

В полуфинале турнира в Мельбурне 25-летний Медведев встретится с греком Стефаносом Циципасом.