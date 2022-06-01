Губерниев: «Мы должны сказать спасибо директору «Ролан Гаррос», что нас допустили»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что в случае победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире она будет награждена под нейтральным флагом.

«Мы должны сказать «Ролан Гаррос» спасибо в нынешней ситуации. Зачем нагнетать? Я бы сейчас не стал ругать директора «Ролан Гаррос». Спасибо ему за то, что допустили нас. Все и так прекрасно знают, откуда Касаткина. Ей еще нужно выиграть», — сказал Губерниев «СЭ».

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Отметим, что россиянка впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира «Большого шлема».