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Сегодня, 16:09

Губерниев: «Мы должны сказать спасибо директору «Ролан Гаррос», что нас допустили»

Губерниев поблагодарил директора «Ролан Гаррос» за допуск россиян на турнир
Владимир Пушкарев
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Владислав Флегонтов
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление директора «Ролан Гаррос» Амели Моресмо о том, что в случае победы россиянки Дарьи Касаткиной на турнире она будет награждена под нейтральным флагом.

«Мы должны сказать «Ролан Гаррос» спасибо в нынешней ситуации. Зачем нагнетать? Я бы сейчас не стал ругать директора «Ролан Гаррос». Спасибо ему за то, что допустили нас. Все и так прекрасно знают, откуда Касаткина. Ей еще нужно выиграть», — сказал Губерниев «СЭ».

В полуфинале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Отметим, что россиянка впервые в карьере вышла в 1/2 финала турнира «Большого шлема».

Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Дмитрий Губерниев
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