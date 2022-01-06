Дмитрий Губерниев: «Джокович виноват, но и не виноват»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по ситуации с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, которого не пустили в Австралию.

«Сильнейшие должны выступать, - цитирует Губерниева «Чемпионат.com». - Но с другой стороны — закон един для всех. Ситуация двоякая. Конечно, хочется видеть всех лучших. Но с другой стороны, это торжество австралийской демократии. И это прекрасно. В столовых и банях все равны.

То есть Джокович виноват, но и не виноват. Прямо как «Свободу Юрию Деточкину». Если есть возможность его пустить, то это надо сделать. Пусть хоть по три раза в день ПЦР там сдает.

Отцу Джоковича со словами про то, что они на улицы выйдут, надо быть аккуратнее. Мы же видим, что происходит сейчас. Лучше дома сидеть».

Ранее появилась информация, что у теннисиста возникли проблемы с въездом в Австралию из-за неправильно оформленной визы. Команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе.