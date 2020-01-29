Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Дмитриева считает, что у Медведева не было шансов против Вавринки

07:28
Теги:

Известный комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о поражении Даниила Медведева в матче 1/8 финала Australian Open со швейцарцем Стэном Вавринкой.

— Медведев меня огорчил: он явно не находится в лучшей форме, — цитирует Дмитриеву gotennis. — По игре победить Вавринку у него возможности не было. Даниил все время защищался. Да, это был трудный матч для обоих, но то, что Медведеву не удастся выйти из него победителем, я поняла еще в середине четвертого сета. А Вавринка показал настоящий мужской теннис. Подавал великолепно. При этом у Даниила не было удара ни справа, ни слева. Он не забивал мячи. Часто Медведев добивался успеха не активными действиями, а обводкой. Но — главное — он уступал Стэну в темпе. И это при разнице в возрасте в одиннадцать лет не в пользу швейцарца! Словом, Даниил проиграл по делу. А вот поражение Хачанова огорчило по другой причине: Карен хорошо играл и, наконец, показал характер. Он был достоин победы. Можно сказать, что его неудача это несчастный случай.

Дополнительная информация

https://www.gotennis.ru/read/news/eksklyuziv_anna_dmitrieva_vavrinka_pokazal_nastoyaschiji_muzhskoji_tennis_a_medvedev_vsyo_vremya_zas.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир