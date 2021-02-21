Дмитриева считает, что Медведев не смог справиться с эмоциями в финале Australian Open

Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале Australian Open (5:7, 2:6, 2:6)

«На нервную систему Медведева легла очень тяжелая ноша. После очень яркой игры с Циципасом многие подумали, что Даниил является фаворитом в финале. Это наложило печать на его действия. Он был настолько зажат, он был настолько вне игры. На протяжении всего матча появлялась надежда, что вот-вот Даниил расслабится и начнет играть в своем стиле. Нет, он еще хуже зажимался, начинал на себя сердиться. Медведев не смог справиться с эмоциями — это чистая психология. В первом сете Медведев просто не знал, что его дальше ждет. Даниил думал, что он сейчас настроится, и игра пойдет. Однако уже второй сет он начал с проигрыша первого гейма. В целом это совокупность причин — это нервозность и зажатость. Может быть, Даниил подумал, что он уже мэтр, который имеет солидную игру, но в этом матче не было ни одного яркого удара», — сказала Дмитриева «СЭ».

Дмитриева также прокомментировала игру Джоковича:

«Джокович для себя играл просто прекрасно, он не совершал серьезных оплошностей. Были какие-то мелкие ошибки, которые невольно возникают всегда. В целом качество игры Джоковича было просто на высоте», —добавила Анна.

25-летний Медведев впервые вышел в финал Australian Open, 33-летний Джоковича выиграл Australian Open в девятый раз в карьере. Это его 18-я победа в финалах турниров «Большого шлема».

(Артем Бухаев)