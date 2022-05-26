Дмитриева считает, что матч против Кецмановича будет проверочным для Медведева на грунте

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на выход россиянина Даниила Медведева в третий круг «Ролан Гаррос».

«Все матчи против соперников, с которыми встречался Медведев после травмы, включая сегодняшнего Джере, который сейчас неплохо играет, не дают ответ, в какой форме Медведев. У Дани большое преимущество перед всеми ними, потому что он хорошо владеет собой, настраивается на игры. Его нервная система в нормальном состоянии — это очень важно. Он также очень хорошо контролирует игру, по возможности уходит вперед, сохраняет дистанцию и старается ее приумножить», — сказала Дмитриева «СЭ».

Анна Дмитриева также поделилась ожиданиями от матча третьего круга грунтового «мейджора» Даниил Медведев — Миомир Кецманович.

«Именно в матче с Кецмановичем можно будет узнать, в хорошем ли состоянии Медведев или только на пути к нему. Встреча с Миомиром — серьезное испытание. Он молодой игрок, очень амбициозный, тренируется по руководством Налбандяна, а он просто так за игроков не берется. Кецманович — опасный соперник, матч с ним как раз и будет проверочным для Медведева на грунте», — добавила Дмитриева.

Ранее, 26 мая, Даниил Медведев обыграл во втором круге «Ролан Гаррос» Ласло Джере (6:3, 6:4, 6:3).