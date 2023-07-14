Дмитриева: «Алькарас сейчас сильнее Медведева. Возможно, Джокович найдет пути, как его остановить»

Бывшая советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2023.

«Алькарас — теннисист нового поколения, ему 20 лет. Он появился два года назад, но мы поняли, что у него новый современный теннис, за которым будем наблюдать ближайшие 10-15 лет. Скорость, мощь, резкость — он владеет практически всеми техническими тонкостями. Медведеву было трудно, вначале он пытался держать равновесие и играл неплохо, но ощущалось, что Даниил находился под очень сильным давлением. Выдержать было сложно. В середине первого сета стало понятно, что игра начинает переходить с руки. Испанец сейчас сильнее Даниила, возможно, Джокович найдет пути, как его остановить, — но это ненадолго», — цитирует Дмитриеву Metaratings.ru.

В финале Уимблдона Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера. Матч пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени. Джокович является действующим победителем турнира.