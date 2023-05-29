Дмитриева не считает Джоковича главным фаворитом «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева, назвала фаворитов Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 года среди мужчин.

«Для меня однозначно № 1 — это Алькарас. Испанский теннисист в идеальной форме. Показывает современный теннис: держит темп, сумасшедшая скорость и удары. Джокович плохо играет в последнее время, и в какой он форме находится, понять сложно. Новак может прибавить по ходу турнира, но сейчас он уступает молодому Алькарасу во многих компонентах. Слишком много недочетов у серба в игре. Даниил Медведев начал играть на грунте лучше, и шансы во Франции у него повышаются. В Риме он сказал, что такой грунт подходит, на других площадках — нет. В принципе, грунтовое покрытие на всех теннисных кортах разное. Везде отличается отскок, скорость мяча. Как Даня будет себя вести на «Ролан Гаррос» пока неясно. Удобный грунт или нет, посмотрим. Нравится, что он начал контролировать свои эмоции, прибавляет в дисциплине, и это сказывается на его выступлениях. Он игрок, создающий себя во время матча», — приводит слова Дмитриевой Legalbet.

Открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос» проходит в Париже с 28 мая по 11 июня.