Дмитриева назвала неожиданной победу Вондроушовой на Уимблдоне

Советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала корреспонденту «СЭ» победу чешки Маркеты Вондроушовой над Онс Жабер из Туниса (6:4, 6:4) в финале Уимблдона-2023.

«Неожиданная чемпионка. Вондроушова — достаточно своебразный игрок, ее еще никто не представлял в роли победительницы Уимблдона. Хотя, когда она была еще маленькой девочкой, было видно, что у нее есть бесспорный талант и хорошие теннисные задатки. Но в прошлом году она получила травму, и финал турнира ей пришлось смотреть по телевизору. Зато тогда она вышла замуж. А сегодня ее муж приехал и увидел ее победу. Приятно наблюдать, когда реализуется все, о чем человек мечтает», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Валерией Яшвили.

Также Дмитриева считает, что Жабер была достойна победы.

«Онс второй раз играла в финале и победила двух самых сильных теннисисток сегодняшнего времени, Рыбакину и Соболенко. Она проявила удивительный характер и умение настраиваться. А в финале нервы взяли свое. Жабер была непохожа на себя и не показала свой лучший теннис, как и в прошлогоднем финале. Слишком велико желание быть чемпионкой», — добавила Дмитриева.

Вондроушова стала самой низкорейтинговой теннисисткой (42-я ракетка мира), выигравшей титул в женском одиночном разряде на Уимблдоне с момента введения рейтинга WTA. С понедельника она станет десятой ракеткой мира.

Для 24-летней чешки это первая победа на турнире «Большого шлема».