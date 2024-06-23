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Сегодня, 18:37

Для участия в Уимблдоне россияне вновь должны подписать декларации о нейтралитете

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Логотип Уимблдона.
Фото Reuters

Все российские теннисисты, которые хотят принять участие в Уимблдоне в 2024 году, должны будут подписать декларацию о нейтралитете.

Спортсмены подписывали аналогичные документы и в 2023 году.

«Теннисисты из России и Белоруссии для участия в турнире в прошлом году должны были подписать декларацию о нейтралитете. В этом году действуют такие же договоренности», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Уимблдона.

В 202 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. В ответ на это ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

В 2023 году спортсмены из России и Белоруссии были допущены до выступления на Уимблдоне в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать поддержку СВО и получить финансирование от своих государств или компаний, управляемых или контролируемых государствами.

В 2024 году Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.

Теннис
Уимблдон
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