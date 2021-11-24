Директор Australian Open: «Хочется каждому дать возможность принять участие, но время уходит»

Директор турнира Australian Open Крейг Тили предупредил теннисистов, что им следует быстрее принимать решение о вакцинации для участия в турнире.

«Хочется каждому дать наилучшую возможность принять участие, но сделать это в рамках доступных параметров. Необходимо еще и оформить визу. Время уходит. Конечно, можно еще успеть сделать одну вакцинацию, но если нужна двойная, окно между двумя вакцинами действительно закрывается», — приводит слова Тили Eurosport.uk.

20 ноября Тили заявил, что невакцинированные игроки не будут допущены к участию в соревнованиях.

Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.