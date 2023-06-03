Димитров вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Болгарин Григор Димитров обыграл немца Даниэля Альтмайера в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:3, 6:1. Матч длился 2 часа 8 минут.

В четвертом круге Димитров встретится с победителем матча между Александров Зверевым (Германия) и Фрэнсисом Тиафо (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 6:3, 6:1