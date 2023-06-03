Димитров вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Болгарин Григор Димитров обыграл немца Даниэля Альтмайера в третьем круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:3, 6:1. Матч длился 2 часа 8 минут.
В четвертом круге Димитров встретится с победителем матча между Александров Зверевым (Германия) и Фрэнсисом Тиафо (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Григор Димитров (Болгария) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 6:3, 6:1
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