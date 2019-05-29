Димитров в пятисетовом матче обыграл Чилича

Болгарский теннисист Григор Димитров обыграл хорвата Марина Чилича (6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался четыре часа и 28 минут. В следующем раунде болгарин сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) - Марин Чилич (Хорватия, 11) - 6:7 (3:7), 6:4, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

Пабло Карреньо Буста (Испания) - Алекс Де Минаур (Австралия, 21) - 6:3, 6:1, 6:1

Филип Краинович (Сербия) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:4, 6:4, 6:7 (1:7), 3:6, 8:6