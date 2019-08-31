Димитров — в 1/8 финала US Open
03:30
Болгарин Григор Димитров в третьем круге US Open обыграл поляка Камила Майчрзака — 7:5, 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут.
За право выйти в четвертьфинал Димитров сразится с австралийцем Алексом-Де Минауром.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Григор Димитров (Болгария) — Камил Майчрзак (Польша) — 7:5, 7:6 (10:8), 6:2
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