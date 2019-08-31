Болгарин Григор Димитров в третьем круге US Open обыграл поляка Камила Майчрзака — 7:5, 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут.

За право выйти в четвертьфинал Димитров сразится с австралийцем Алексом-Де Минауром.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария) — Камил Майчрзак (Польша) — 7:5, 7:6 (10:8), 6:2