Димитров сыграет с Чоричем во втором круге Roland Garros

Определился соперник болгарина Григора Димитрова по второму кругу мужской сетки Roland Garros.

Димитров встретится с хорватом Борной Чоричем, который победил испанца Карлоса Табернера — 3:6, 6:2, 6:3, 6:1.

В параллельных матчах словенец Альяж Бедене обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла, а испанец Хауме Мунар — немца Даниэля Альтмайера.

Во втором круге Бедене предстоит встретиться с победителем матча Пабло Куэвас (Уругвай) — Дженсон Бруксби (США, 31), а Мунару — с победителем игры Андрей Кузнецов (Россия, Q) — Диего Шварцман (Аргентина, 15).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия) — Карлос Табернер (Испания) — 3:6, 6:2, 6:3, 6:1

Альяж Бедене (Словения) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — 6:2, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

Хауме Мунар (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:1, 6:3, 4:6, 6:3