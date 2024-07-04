Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:16

Димитров ушел с 0-2 по сетам в матче против Шана на Уимблдоне

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болгарский теннисист Григор Димитров победил китайца Цзюнчэня Шана во втором круге Уимблдона-2024.

Встреча длилась 3 часа 29 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4 в пользу 10-й ракетки мира. Следующим соперником Димитровал станет Гаэль Монфис из Франции.

В третий круг Уимблдона также вышел канадец Денис Шаповалов, который обыграл немца Даниэля Альтмайера со счетом 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 6:7 (3:7), 6:4. Следующий матч представитель Канады проведет против Бена Шелтона из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 10) — Шан Цзюньчэн (Китай) — 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4

Денис Шаповалов (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 6:7 (3:7), 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Григор Димитров
Денис Шаповалов
0
Читайте также
Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евро-2024
Обновлен список российских спортсменов с допуском на Олимпиаду-2024 в Париже
Боец ВС РФ развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне спецоперации
«Зенит» и «Спартак» забыли о вражде и готовят грандиозный обмен игроками? Что происходит с трансфером Соболева и кого Семак готов отдать за него
Захарова оценила публикации о возможном возвращении посла РФ из США
Путин назвал условие для прекращения огня на линии соприкосновения
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Касаткина разгромила Миядзаки, матчи Джоковича и Хачанова: онлайн-трансляция Уимблдона
Шелтон обыграл Харриса и вышел в третий круг Уимблдона
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин победил Махача, матчи Хачанова и Джоковича
Сафиуллин вышел в третий круг Уимблдона
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 4 июля: Касаткина и Калинская выиграли, Самсонова — Аванесян
Калинская за полтора часа победила Боузкову во втором круге Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 4 июля: Сафиуллин победил Махача, матчи Хачанова и Джоковича

Шелтон обыграл Харриса и вышел в третий круг Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости