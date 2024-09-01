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Сегодня, 23:22

Димитров рассказал, благодаря чему смог победить Рублева в четвертом круге US Open

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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6, 1:6, 3:6, 6:3.

«В первых двух сетах я играл довольно хорошо, но по какой-то причине тело стало немного терять ритм. А он не собирался просто так отдавать матч. Мне надо было сохранять терпение. Больше всего мне сегодня помог опыт и вы, ребята?» — сказал Димитров в интервью на корте.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Димитров сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия).

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Григор Димитров
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