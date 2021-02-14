Димитров признался, что не знает Карацева

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал свою победу над австрийцем Домиником Тимом (6:4, 6:4, 6:0) в четвертом раунде Australian Open. В 1/4 финала его соперником станет Аслан Карацев.

«Очень рад, что получается так играть на этом турнире и в этом сезоне, — сказал Димитров в эфире телеканала Eurosport 1. — Я сосредоточен на том что делаю. В 1/4 финала я играю с теннисистом, которого пока не знаю. Но я счастлив сыграть в четвертьфинале».

Ранее Карацев в четвертом раунде обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.