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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Димитров признался, что не знает Карацева

10:21
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Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал свою победу над австрийцем Домиником Тимом (6:4, 6:4, 6:0) в четвертом раунде Australian Open. В 1/4 финала его соперником станет Аслан Карацев.

«Очень рад, что получается так играть на этом турнире и в этом сезоне, — сказал Димитров в эфире телеканала Eurosport 1. — Я сосредоточен на том что делаю. В 1/4 финала я играю с теннисистом, которого пока не знаю. Но я счастлив сыграть в четвертьфинале».

Ранее Карацев в четвертом раунде обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

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