Димитров обыграл Лондеро в первом раунде Australian Open
09:55
В матче первого раунда Australian Open болгарский теннисист Григор Димитров обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (4:6, 6:2, 6:0, 6:4).
Матч продолжался два часа и 30 минут. В следующем раунде болгарин сыграет с победителем пары Леонардо Майер (Аргентина) — Томми Пол (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 18) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 4:6, 6:2, 6:0, 6:4
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