Димитров обыграл Лондеро в первом раунде Australian Open

В матче первого раунда Australian Open болгарский теннисист Григор Димитров обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (4:6, 6:2, 6:0, 6:4).

Матч продолжался два часа и 30 минут. В следующем раунде болгарин сыграет с победителем пары Леонардо Майер (Аргентина) — Томми Пол (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 4:6, 6:2, 6:0, 6:4