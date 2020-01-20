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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Димитров обыграл Лондеро в первом раунде Australian Open

09:55
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В матче первого раунда Australian Open болгарский теннисист Григор Димитров обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (4:6, 6:2, 6:0, 6:4).

Матч продолжался два часа и 30 минут. В следующем раунде болгарин сыграет с победителем пары Леонардо Майер (Аргентина) — Томми Пол (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 18) — Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 4:6, 6:2, 6:0, 6:4

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