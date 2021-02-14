Димитров: «Карацева не стоит недооценивать»

Болгарский теннисист Григор Димитров, победивший австрийца Доминик Тим (6:4, 6:4, 6:0) в четвертом круге Australian Open, поделился ожиданиями от встречи с россиянином Асланом Карацевым в четвертьфинале.

«Необходимо относиться к каждому сопернику одинаково. Для меня между этими матчами нет разницы, — приводит слова Димитрова пресс-служба турнира. — Буду делать все как обычно и выполнять свою работу. Это просто очередной матч. Я не думаю о том, чего добился соперник. Если он здесь, то делает все правильно. Он показывает отличную игру и очень опасен. Он прошел далеко — до четвертьфинала. И это, конечно, не стоит недооценивать.

Карацев впервые выступает на турнире «Большого шлема».