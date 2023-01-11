Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open
Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал квалификации Australian Open-2023.
В полуфинале 18-летняя теннисистка обыграла американку Робин Монтгомери со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты.
В финале Шнайдер сыграет с победительницей матча Анастасия Тихонова (Россия) — На-Лэ Хань (Южная Корея).
Australian Open
Мельбурн, Австралия
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд — 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация, полуфинал
Диана Шнайдер (Россия, 8) — Робин Монтгомери (США) — 6:4, 6:4
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