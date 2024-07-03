30-я ракетка мира, российская теннисистка Диана Шнайдер и 50-й номер рейтинга WTA Слоан Стивенс из США сыграют в матче второго круга женского одиночного разряда Уимблдонского турнира в среду, 3 июля. Матч пройдет на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Начало — не ранее 15:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня в перекличке. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Стивенс можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Это первое очное противостояние Шнайдер и Стивенс на турнирах уровня WTA.