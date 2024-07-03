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Сегодня, 20:28

Шнайдер за 51 минуту победила Стивенс и впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Шнайдер разгромила Стивенс и вышла в третий круг Уимблдона
Руслан Минаев
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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Россиянка Диана Шнайдер победила американку Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона — 6:1, 6:1.

Матч длился 51 минуту. Шнайдер за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. У Стивенс — 1 двойная ошибка.

Россиянка впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».

В третьем круге травяного «мэйджора» 30-я ракетка мира сыграет с Эммой Наварро из США.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:1

Источник: Сетка Уимблдона
Уимблдон
Диана Шнайдер
Слоан Стивенс
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