Шнайдер за 51 минуту победила Стивенс и впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
Шнайдер разгромила Стивенс и вышла в третий круг Уимблдона
Россиянка Диана Шнайдер победила американку Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона — 6:1, 6:1.
Матч длился 51 минуту. Шнайдер за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. У Стивенс — 1 двойная ошибка.
Россиянка впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
В третьем круге травяного «мэйджора» 30-я ракетка мира сыграет с Эммой Наварро из США.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:1
Источник: Сетка Уимблдона
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