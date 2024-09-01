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Сегодня, 13:00

Диана Шнайдер назвала США своим вторым домом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Диана Шнайдер призналась, что считает США своим вторым домом.

31 августа 20-летняя россиянка обыграла итальянку Сару Эррани в третьем круге US Open — 6:2, 6:2.

«Это нечто особенное — впервые выйти в четвертый круг турнира Большого шлема здесь, в Америке. Я чувствую, что США для меня — второй дом. Я очень рада этой поддержке», — сказала Шнайдер в интервью после матча.

В четвертом круге US Open Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой (США, 6).

Теннис
US Open
Диана Шнайдер
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