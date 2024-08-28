Шнайдер за 52 минуты победила Подороску и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в первом круге турнира в US Open. В двух сетах она переиграла аргентинку Надю Подороску — 6:0, 6:1.

Матч продолжался 52 минуты. 20-летняя россиянка допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 4).

Следующая соперница Шнайдер определится в матче Анна Шмидлова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ван Синьюй (Китай) — Арина Родионова (Австралия, Q) — 3:6, 6:4, 6:1

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:0, 6:1