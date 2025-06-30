Диана Шнайдер — Моюка Утидзима: смотреть трансляцию матча Уимблдона
Диана Шнайдер и Моюка Утидзима встретятся в матче Уимблдона
Россиянка Диана Шнайдер и японка Моюка Утидзима встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча Диана Шнайдер — Моюка Утидзима в первом круге Уимблдона.
За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».
Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Диан Парри или Петрой Мартич.
Наивысшим достижением Шнайдер на Уимблдоне за карьеру является выход в третий круг. Утидзима не проходила дальше первого круга.
