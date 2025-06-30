Диана Шнайдер и Моюка Утидзима встретятся в матче Уимблдона

Россиянка Диана Шнайдер и японка Моюка Утидзима встретятся в матче первого круга Уимблдона в понедельник, 30 июня. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча Диана Шнайдер — Моюка Утидзима в первом круге Уимблдона.

За результатами матчей Уимблдонского турнира 2025 можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции игр турнира «Большого шлема». Видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Video».

Победитель матча выйдет во второй круг, где встретится с Диан Парри или Петрой Мартич.

Наивысшим достижением Шнайдер на Уимблдоне за карьеру является выход в третий круг. Утидзима не проходила дальше первого круга.