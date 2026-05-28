Диана Шнайдер — Маккартни Кесслер: онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Маккартни Кесслер сыграют во втором круге «Ролан Гаррос» в четверг, 28 мая. Начало — после 14.00 по московскому времени.

Диана Шнайдер — Маккартни Кесслер : прямая трансляция матча «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

22-летняя Шнайдер — 23-я ракетка мира. 26-летняя Кесслер занимает 48-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Франции по теннису 2026 пройдет с 24 мая по 7 июня. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 6 июня. По традиции второй в сезоне турнир «Большого шлема» принимают корты теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

Действующая победительница турнира — американская теннисистка Кори Гауфф.