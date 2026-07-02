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2 июля, 11:00

Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: прямая трансляция матча Уимблдона

Диана Шнайдер и Людмила Самсонова сыграют во втором круге Уимблдона—2026 2 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Getty Images

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Людмила Самсонова сыграют во втором круге Уимблдона—2026 в четверг, 2 июля. Начало — после 13.00 по московскому времени.

Диана Шнайдер — Людмила Самсонова: прямая трансляция матча Уимблдона (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

22-летняя Шнайдер — 15-я ракетка мира. 27-летняя Самсонова занимает 41-е место в рейтинге WTA.

В первом круге «мейджора» в Лондоне Диана победила немку Еву Лис — 7:5, 6:1. Людмила стартовала на Уимблдоне-2026 с победы над представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой — 6:3, 6:3.

139-й розыгрыш Уимблдона состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия) с 29 июня по 12 июля.

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Уимблдон
Диана Шнайдер
Людмила Самсонова
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