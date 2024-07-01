Россиянка Диана Шнайдер встретится с чешкой Каролиной Плишковой в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Ориентировочное время начала — в 16.15 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию первого круга. На территории России легальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Плишкова можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

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