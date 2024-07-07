Шнайдер и Веснина выбыли во втором круге Уимблдона среди пар

Россиянки Диана Шнайдер и Елена Веснина выбыли во втором круге Уимблдона в парном разряде.

Дуэт уступил паре Азиа Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия) в трех сетах — 2:6, 6:3, 3:6. Матч длился 1 час 55 минут.

За выход в 1/4 финала травяного «мейджора» Мухаммед и Сутджиади сыграют с парой Тимеа Бабош/Надежда Киченок (Венгрия/Украина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Азиа Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 15) — Диана Шнайдер/Елена Веснина (Россия) — 6:2, 3:6, 6:3