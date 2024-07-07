Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:22

Шнайдер и Веснина выбыли во втором круге Уимблдона среди пар

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянки Диана Шнайдер и Елена Веснина выбыли во втором круге Уимблдона в парном разряде.

Дуэт уступил паре Азиа Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия) в трех сетах — 2:6, 6:3, 3:6. Матч длился 1 час 55 минут.

За выход в 1/4 финала травяного «мейджора» Мухаммед и Сутджиади сыграют с парой Тимеа Бабош/Надежда Киченок (Венгрия/Украина).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Азиа Мухаммед/Алдила Сутджиади (США/Индонезия, 15) — Диана Шнайдер/Елена Веснина (Россия) — 6:2, 3:6, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
Елена Веснина
1
0
Читайте также
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев о снятии Димитрова из-за травмы: «Сочувствую Григору»
Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 7 июля: победы Алькараса, Синнера и Медведева
Медведев, Синнер и Алькарас вышли в 1/4 финала. Онлайн-трансляция Уимблдона
Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона, Димитров снялся из-за травмы
Димитров взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с Медведевым на Уимблдоне
Векич выиграла у Бадосы в четвертом круге Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2024, мужчины, расписание и результаты 7 июля: победы Алькараса, Синнера и Медведева

Медведев о снятии Димитрова из-за травмы: «Сочувствую Григору»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости