Российская теннисистка Диана Шнайдер встретится с американкой Эммой Наварро в третьем круге Уимблдона в пятницу, 5 июля. Начало — в 13.00 по московскому времени. Соревнования проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня. В России официальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Наварро можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

Ранее по сетке Шнайдер прошла Каролину Плишкову (4:6, 6:4, 7:5) и Слоан Стивенс (6:1, 6:1). Наварро выбила из борьбы Ван Цян (6:0, 6:2) и Наоми Осака (6:4, 6:1).

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