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Сегодня, 17:13

Шнайдер проиграла американке Наварро в третьем круге Уимблдона-2024

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Диана Шнайдер.
Фото AFP

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице США Эмме Наварро в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:2, 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Шнайдер два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. У Наварро один эйс, четыре двойные и шесть реализованных брейков из десяти.

В четвертом круге Уимблдона Наварро сыграет с победительницей встречи между Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2024/11/7/
Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
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