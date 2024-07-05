Шнайдер проиграла американке Наварро в третьем круге Уимблдона-2024

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице США Эмме Наварро в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:2, 3:6, 4:6.

Встреча продлилась 1 час 55 минут. Шнайдер два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 заработанных. У Наварро один эйс, четыре двойные и шесть реализованных брейков из десяти.

В четвертом круге Уимблдона Наварро сыграет с победительницей встречи между Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).