Диана Шнайдер и Элизабетта Коччаретто встретятся в матче Australian Open

Россиянка Диана Шнайдер и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на понедельник, 13 января. Игра будет проходить в спорткомплексе «Мельбурн Парк» и начнется не ранее 3.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Шнайдер является 13-й ракеткой мира, Кочаретто — 55-й. Победитель матча выйдет во второй круг турнира и встретится с Айлой Томлянович из Австралии или с Эшлин Крюгер из США.

В 2024 году победу в Australian Open одержала Арина Соболенко.