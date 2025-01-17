Россиянка Диана Шнайдер встретится с Донной Векич из Хорватии в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на пятницу, 17 января. Игра будет проходить на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне и начнется не ранее 3.30 по московскому времени.

Результаты игр Открытого чемпионата Австралии можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальных трансляций матчей Australian Open, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Также трансляции доступны на YouTube-канале Australian Open (в мультипликационном формате).

Победитель матча Шнайдер и Векич в четвертом круге встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой или немкой Лаурой Зигемунд. В предыдущем раунде Шнайдер обыграла Айлу Томьянович, а Векич — Хэрриет Дарт.