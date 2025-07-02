Теннис
2 июля, 14:10

Диана Шнайдер — Диан Парри: смотреть трансляцию матча Уимблдона

Диана Шнайдер и Диан Парри сыграют во втором круге Уимблдона 2025
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российская теннисистка Диана Шнайдер и француженка Диан Парри сыграют во втором круге Уимблдона в среду, 2 июля. Матч пройдет на корте 18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — после 15.00 по московскому времени.

Диана Шнайдер — Диан Парри: трансляция Уимблдона в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Шнайдер — Парри можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

21-летняя Шнайдер — 15-я ракетка мира. На старте турнира Диана обыграла японку Моюку Утидзаму (7:6, 6:3).

22-летняя Парри занимает 118-е место в рейтинге WTA. В первом круге Диан выиграла у хорватской теннисистки Петры Мартич (4:6, 6:3, 6:2).

