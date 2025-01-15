Шнайдер обыграла Томлянович во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила австралийку Айлу Томлянович во втором круге Australian Open-2025 — 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей пары Хэрриет Дарт (Великобритания, LL) — Донна Векич (Хорватия, 18).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 12) — Айла Томлянович (Австралия, WC) — 6:4, 7:5