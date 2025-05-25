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Шнайдер в двух сетах обыграла украинку Соболеву в первом круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

На старте турнира «Большого шлема» 11-я ракетка мира за 1 час 35 минут победила украинку Анастасию Соболеву — 7:6 (7:3), 6:2.

Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянка сыграет против еще одной украинки Даяны Ястремской.

Диана Шнайдер подвернула ногу в&nbsp;матче первого круга &laquo;Ролан Гаррос&raquo;.Шнайдер рыдала на корте от беспомощности, подвернув ногу. Но вернулась в игру и победила украинку Соболеву

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 11) — Анастасия Соболева (Украина, Q) — 7:6 (7:3), 6:2

Источник: Турнирная сетка
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Теннис
Ролан Гаррос
Диана Шнайдер
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