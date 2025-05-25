Шнайдер в двух сетах обыграла украинку Соболеву в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

На старте турнира «Большого шлема» 11-я ракетка мира за 1 час 35 минут победила украинку Анастасию Соболеву — 7:6 (7:3), 6:2.

Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянка сыграет против еще одной украинки Даяны Ястремской.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 11) — Анастасия Соболева (Украина, Q) — 7:6 (7:3), 6:2