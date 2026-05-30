Сегодня, 14:55

Шнайдер выбила украинку Олейникову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2026 — 7:5, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертом круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Мэдисон Кис.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 6:1

«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
