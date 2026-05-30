Шнайдер выбила украинку Олейникову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции-2026 — 7:5, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

Россиянка не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертом круге Шнайдер сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Мэдисон Кис.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 25) — Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 6:1

Подписывайся на канал «СЭ» в Max