Парри вышла во второй круг Уимблдона и может сыграть против Шнайдер
Французская теннисистка Диан Парри победила Петру Мартич из Хорватии на старте Уимблдона.
Матч продолжался 2 часа 18 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу представительницы Франции.
Следующей соперницей Парри на Уимблдоне станет либо россиянка Диана Шнайдер, либо японка Моюка Утидзима.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Диан Парри (Франция, Q) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 4:6, 6:3, 6:2
