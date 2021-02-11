Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге турнира

Американская теннисистка София Кенин 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open уступила эстонке Кайе Канепи — 3:6, 2:6. Матч длился час и шесть минут.

Следующей соперницей Канепи хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску — 6:2, 6:2.

В финале Australian Open-2020 Кенин обыграла Эшли Барти — 7:6, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кайя Канепи (Эстония) — София Кенин (США, 4) — 6:3, 6:2

Донна Векич (Хорватия, 28) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:2, 6:2