Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге турнира
07:17
Американская теннисистка София Кенин 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open уступила эстонке Кайе Канепи — 3:6, 2:6. Матч длился час и шесть минут.
Следующей соперницей Канепи хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску — 6:2, 6:2.
В финале Australian Open-2020 Кенин обыграла Эшли Барти — 7:6, 7:5.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Кайя Канепи (Эстония) — София Кенин (США, 4) — 6:3, 6:2
Донна Векич (Хорватия, 28) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:2, 6:2
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