Девочке, которая подает мячи, стало плохо по ходу матча Australian Open

Во время матча первого круга Australian Open между Педро Мартинесом и Федерико Дельбонисом произошел неприятный инцидент.

Во время тай-брейка первого сета встречи потеряла сознание девочка, которая подавала мячи спортсменам. Она упала на корт в тот момент, когда теннисисты готовились к следующему розыгрышу.

Теннисисты, а также один из болельщиков быстро отреагировали и помогли девушке прийти в себя. Она покинула корт самостоятельно.