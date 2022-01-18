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Сегодня, 20:56

Девочке, которая подает мячи, стало плохо по ходу матча Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент

Во время матча первого круга Australian Open между Педро Мартинесом и Федерико Дельбонисом произошел неприятный инцидент.

Во время тай-брейка первого сета встречи потеряла сознание девочка, которая подавала мячи спортсменам. Она упала на корт в тот момент, когда теннисисты готовились к следующему розыгрышу.

Теннисисты, а также один из болельщиков быстро отреагировали и помогли девушке прийти в себя. Она покинула корт самостоятельно.

Australian Open
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