Хачанов проиграл Эвансу в самом долгом матче в истории US Open

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл в первом круге турнира в US Open. В пяти сетах он уступил британцу Дэниэлу Эвансу — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.

Матч продолжался 5 часов 35 минут. 28-летний россиянин 13 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 8 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 подач навылет, 12 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов (из 18).

Следующим соперником Хачанова будет аргентинец Мариано Навоне.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия, 23) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 4:6, 6:4

Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:4

Макс Перселл (Австралия) — Александр Вукич (Австралия) — 7:5, 6:4, 6:3